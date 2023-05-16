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Adana'da eşini silahla öldüren zanlı, iki kayınbiraderini ve halasını yaraladı

16.05.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde eşini silahla öldürüp iki kayınbiraderini ve halasını yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Adana'da eşini silahla öldüren zanlı, iki kayınbiraderini ve halasını yaraladı

U.C, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 3371. Sokak'ta boşanma aşamasındaki eşi Burcu C. ile tartıştı.

Tartışma sırasında U.C, karısını, kayınbiraderleri S.Ş. ve H.Ş. ile kendi halası M.Ç'yi silahla yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Burcu C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan U.C'nin kullandığı silaha el konuldu.

Öte yandan Burcu C'nin ölmeden önce yakınlarına "Çocuklarıma iyi bakın, size emanet." dediği öğrenildi.


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