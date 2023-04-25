Adana'da eşini ve akrabasını silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Ladin Sokak'taki evinde eşi M.Ü. ve akrabası olduğu belirtilen H.E'ye silahla ateş edip daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olan O.Ü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen O.Ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

O.Ü, dün Ladin Sokak'taki evinde eşi M.Ü. ve akrabası olduğu belirtilen H.E'ye henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş etmiş, olay yerinden kaçmıştı.

Yaralanan M.Ü. ve erkek akrabası, kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Adana'ya sevk edilmişti.

Olay yerinden kaçan zanlı, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuştu.



