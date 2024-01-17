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Adana'da eski eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

AA AA
17.01.2024 15:32 | Son Güncelleme:
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı eski karısını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığa "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya maktulün eski kocası tutuklu sanık Ümit S. ile taraf avukatları katıldı.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde, 6 Nisan 2022'de evde çıkan tartışmada Ümit S.'nin, eski eşi Şükriye Gür'ü bıçaklayıp öldürdüğünü belirtti. Savcı, olayda öldürme kastıyla hareket eden sanığın "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Savunması alınan sanık Ümit S, olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek, "Mesajlaşma meselesi nedeniyle olay günü aramızda tartışma çıktı. Zaten bunun sonucunda da bu olay meydana geldi. Olay anına kadar benim Şükriye Gür'e şiddet uygulamışlığım yoktur. Kesinlikle öldürme kastıyla hareket etmedim. Maktulün beni aldattığını öğrenmem üzerine bu olaylar meydana geldi. Bu olay nedeniyle pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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