Adana'da eski kız arkadaşını tabancayla öldüren zanlı yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde eski kız arkadaşını tabancayla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yavuzlar Mahallesi'nde dün akşam Bahar Torun'u (39) sokakta tabancayla vurarak öldüren Burak A'nın saklandığı adresi belirledi.

Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonla şüpheli Burak A'yı gözaltına aldı.

Kadının eski erkek arkadaşı olduğu belirlenen zanlı, emniyete götürüldü.

Yavuzlar Mahallesi'nde dün akşam sokakta tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanan Bahar Torun, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Bahar Torun'un eski erkek arkadaşı Burak A'yı yakalamak için çalışma başlatmıştı.



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