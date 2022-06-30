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Adana'da eşler arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi öldü

30.06.2022 05:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da eşler arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi öldü

Adana'da eşler arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi öldü

Adana'da bir fabrikada eşler arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çalışan karısı Cansu Y'nin yanına gelen ve uzaklaştırma kararı olduğu belirtilen D.Y. ile eşi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı.

Bu sırada D.Y, Cansu Y. ile ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü V.K'nin boğazına bıçak dayayıp kısa süre rehin aldı, Cansu Y. ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin müdahalesi sonrası V.K'yi bırakan D.Y, Cansu Y'yi aramak istediği sırada kendisine müdahale eden Tolga K'yi (33) bıçakladı.

Yaralanan Tolga K, ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan D.Y, İncirlik Park Alanı'nda uygulama yapan Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Polis ekiplerinin araması sonucu fabrika içerisinde bulunan Cansu Y'ye, Tolga K'nin karısı Makbule K, "Benim kocamın ne suçu vardı. Her şey senin yüzünden oldu." diyerek tepki gösterdi.

Polis aracına bindirilen Cansu Y, İncirlik Polis Merkezi'ne götürüldü.

Adana'da eşler arasındaki kavgayı aralarken bıçaklanan kişi öldü

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