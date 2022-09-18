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Adana'da evde çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı

18.09.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da evde çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı

Adana'da evde çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı

ADANA AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı.

Karacaoğlan Mahallesi'nde 7 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Kısa sürede evi saran alevleri fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde bulunan Burak Talha Metin ( 24) yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen yaralı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Adana'da evde çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı

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