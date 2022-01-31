Adana'da evde çıkan yangında bir çocuk yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evde çıkan yangında bir çocuk yaralandı, 1 kişi dumandan etkilendi.

Mirzaçelebi Mahallesi'nde 2 katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören mahalle sakinleri durumu polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, evin üst katı kullanılamaz hale geldi.

Yangında, Suriye uyruklu çocuk E.E. yaralanırken, aynı aileden henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi dumandan etkilendi.

Yaralı çocuk çevredekilerin yardımıyla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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