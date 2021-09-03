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Adana'da evde silahlı saldırıya uğrayan 4 kişi yaralandı

03.09.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da evde silahlı saldırıya uğrayan 4 kişi yaralandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde evde silahlı saldırıya uğrayan 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde müstakil evin önüne motosikletle gelen, kimlikleri henüz belirlenemeyen maskeli 4 kişi, ikinci katta bulunan İ.D, H.C, İ.D. ve A.G'ye silahla ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan A.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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