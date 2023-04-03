YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da evde uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanığa 15'er yıl hapis istemi

Adana'da evde uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanığa 15'er yıl hapis istemi

03.04.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evde uyuşturucu sattığı iddia edilen 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlçedeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 Ağustos'ta tutuklanan M.S. ve H.İ.M. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, ihbar üzerine polis tarafından ilçedeki Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir eve düzenlenen operasyonda, sanıkların sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu yanına gelen kişilere satarken yakalandığı belirtildi.

Ekiplerin, M.S. ve H.İ.M'den uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirdiği anlatılan iddianamede, evde klozetin içerisine gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirdiği aktarıldı.

İddianamede, sanıkların, kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, deşifre olmamak için kod adı kullandığı anlatılarak, M.S. ve H.İ.M'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremden etkilenen Adana Tufanbeyli'de hasarlı binalar yıkılıyorDepremden etkilenen Adana Tufanbeyli'de hasarlı binalar yıkılıyor
Anahtar Kelimeler:
Adana uyuşturucu iddianame seyhan ilçesi

Adana Namaz Vakitleri 3 Nisan Pazartesi

İmsak
04:54
Sabah
06:15
Öğle
12:47
İkindi
16:21
Akşam
19:09
Yatsı
20:25
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.