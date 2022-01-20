Adana'da evin altındaki depoda çıkan yangın söndürüldü

Adana'da evin altındaki depoda çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alt kattaki depoda çıkan yangına müdahale etti.
Dumandan etkilendiği belirlenen bir kişi ile sinir krizi geçiren kişiye, ambulanslarda müdahalede bulunuldu.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle depodaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
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