Adana'da evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde evin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Tufanpaşa Mahallesi Tanrıverdi Sokak'ta Yaşar Ö'ye ait 4 katlı evin çatı katında yangın çıktığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.



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