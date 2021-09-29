YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da evinde öldürülen kadının cinayet zanlısı hakim karşısında

Adana'da evinde öldürülen kadının cinayet zanlısı hakim karşısında

29.09.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da evinde öldürülen kadının cinayet zanlısı hakim karşısında

Adana'da, evinde öldürülmüş halde bulunan kadının katil zanlısının yargılanmasına başlandı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah K. ile 4 Ekim 2020'de öldürülen Hülya Güllüce'nin (39) yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Sanık, savunmasında Güllüce ile birlikte yaşadıklarını iddia ederek, "Hülya'nın cep telefonuna bir mesaj geldi. Gözüm tam iyi görmüyordu ancak mesajda 'aşkım' lafını gördüm. O an kendimi kaybettim, mutfakta bulunan tabancayı aldım. Kızıma zarar vermemek için kapısını kapatıp, bağladım. Sonrasında da Hülya'ya ateş ettim." dedi.

Güllüce'nin anne ve babası da sanığın kızını planlayarak öldürdüğünü ileri sürerek, cezalandırılmasını istedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Müşteki ailenin avukatı Oya Tekin, duruşmanın ardından gazetecilere, sanığın cinayeti "tasarlayarak" işlediğini, bu nedenle de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanması gerektiğini söyledi.

Aileyle birlikte duruşmayı izleyen CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin de Türkiye'de artık kadın cinayeti görmek ve duymak istemediklerini ifade etti.

Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi 84199 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında yaşayan Hülya Güllüce, 4 Ekim 2020'de evinde ölü bulunmuş, 100. Yıl Polis Merkezi yakınında tabancayla yakalanan Abdullah K, tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı
4 yaşında sokak ortasında vahşeti yaşadı! Kopan kulağına 300 dikiş atıldı4 yaşında sokak ortasında vahşeti yaşadı! Kopan kulağına 300 dikiş atıldı
Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralıAdana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana

Adana Namaz Vakitleri 29 Eylül Çarşamba

İmsak
05:06
Sabah
06:25
Öğle
12:34
İkindi
15:56
Akşam
18:33
Yatsı
19:47

Adana Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Çarşamba

Büşra Eczanesi
Seyhan
Reşatbey Eczanesi
Seyhan
Yalçın Eczanesi
Seyhan
Ekrem Eczanesi
Seyhan
Taşkın Eczanesi
Seyhan
Çınar Eczanesi
Seyhan
Şeyma Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Galatasaray-Göztepe maçının ardından

Galatasaray-Göztepe maçının ardından

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yalova'da minibüste unutulan 111 bin lirayı iki gün sonra polis buldu

Yalova'da minibüste unutulan 111 bin lirayı iki gün sonra polis buldu

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçının ardından

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.