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Adana'da evinde silahla vurulan kadın yaralandı

AA AA
23.12.2024 09:34
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Adana'nın Feke ilçesinde yalnız yaşadığı evde darbedilip silahla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Karacoğlan Mahallesi'nde evinde yalnız yaşayan Müyesser Kızıloluk (52) rahatsızlandığını belirterek komşularından yardım istedi.

Feke Devlet Hastanesinde kontrolleri yapılan Kızıloluk'un vücudunda darp izlerinin olduğu, silahla vurulduğu tespit edildi.

Yaralı kadın müdahalenin ardından önce Kozan Devlet Hastanesine daha sonra Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan ilk incelemede Kızıoluk'un darbedilip silahla vurulduktan sonra kolundaki altın bileziklerin çalındığı belirlendi.

Polis ekipleri evde delil toplama çalışması yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Adana Feke darp saldırı

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