Adana'da evinde tüfekle öldürülen kişinin tartıştığı oğlu tarafından vurulduğu tespit edildi

Adana'da evinde tüfekle öldürülen kişinin tartışma yaşadığı oğlu tarafından vurulduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde, yakınları tarafından evinde pompalı tüfekle öldürülmüş bulunan 49 yaşındaki Abdulazim Mahmit'in cinayetiyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Delil toplama çalışmalarının ardından görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler Mahmit'in, arkadaşlarına karıştığı gerekçesiyle tartıştığı 16 yaşındaki oğlu M.M. tarafından vurulduğunu tespit etti.

Ekipler, olayın ardından kaçtığı belirlenen M.M'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yabancı uyruklu Abdulazim Mahmit, kendisinden haber alamayan çocukları tarafından kapısı kırılarak girilen evinde pompalı tüfekle vurulmuş bulunmuştu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz