YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da evinde tüfekle öldürülen kişinin tartıştığı oğlu tarafından vurulduğu tespit edildi

Adana'da evinde tüfekle öldürülen kişinin tartıştığı oğlu tarafından vurulduğu tespit edildi

13.05.2021 02:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da evinde tüfekle öldürülen kişinin tartıştığı oğlu tarafından vurulduğu tespit edildi

1/

Adana'da evinde tüfekle öldürülen kişinin tartışma yaşadığı oğlu tarafından vurulduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde, yakınları tarafından evinde pompalı tüfekle öldürülmüş bulunan 49 yaşındaki Abdulazim Mahmit'in cinayetiyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Delil toplama çalışmalarının ardından görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler Mahmit'in, arkadaşlarına karıştığı gerekçesiyle tartıştığı 16 yaşındaki oğlu M.M. tarafından vurulduğunu tespit etti.

Ekipler, olayın ardından kaçtığı belirlenen M.M'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yabancı uyruklu Abdulazim Mahmit, kendisinden haber alamayan çocukları tarafından kapısı kırılarak girilen evinde pompalı tüfekle vurulmuş bulunmuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 11 çocuk doğurdu, hayali şoke etti 11 çocuk doğurdu, hayali şoke etti
Adana, Hatay ve Osmaniye'de şehitlik ziyaretleri yapıldıAdana, Hatay ve Osmaniye'de şehitlik ziyaretleri yapıldı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana

Adana Namaz Vakitleri 13 Mayıs Perşembe

İmsak
03:50
Sabah
05:26
Öğle
12:40
İkindi
16:28
Akşam
19:45
Yatsı
21:13

Adana Nöbetçi Eczaneler13 Mayıs Perşembe

Köse Eczanesi
Seyhan
Yeni Ardıç Eczanesi
Seyhan
Şahinkanat Eczanesi
Seyhan
Tekir Eczanesi
Seyhan
Yalçın Eczanesi
Seyhan
Mert Özkurt Eczanesi
Seyhan
Nesli Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Eskişehir'de baklava almak isteyenler, tatlıcının önünde metrelerce kuyruk oluşturdu

Eskişehir'de baklava almak isteyenler, tatlıcının önünde metrelerce kuyruk oluşturdu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor sevinçle karşılandı

Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor sevinçle karşılandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yurt dışına gitmek isteyen gençlere "Türkiye'de kalın" çağrısı:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yurt dışına gitmek isteyen gençlere "Türkiye'de kalın" çağrısı:

Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.