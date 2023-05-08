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Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası

08.05.2023 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.G, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evinde gece vakti sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Evdeki çekyata paketler halinde gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildiğini bildiren savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak M.G'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.G. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürdü. Suçlamaları kabul etmeyen M.G, "Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdığı M.G'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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