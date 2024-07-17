Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Tellidere Mahallesi'ndeki evinde gece saatlerinde defter kağıdına sardığı uyuşturucuyu motosikletle yanına gelen 2 kişiye satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alarak İ.Ö'nün "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İ.Ö, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı İ.Ö'nün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

