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Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 9 yıl 2 ay hapis

29.09.2023 11:10 | Son Güncelleme:
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Adana'nın Karataş ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 9 yıl 2 ay hapis ve 25 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık C.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Karataş ilçesi Kemaliye Mahallesi'ndeki ikametinde E.Y'ye uyuşturucu satarken yakalandığını ve evde narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramada, mutfak dolabı içinde sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak C.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık C.A, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl 2 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı C.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Adana uyuşturucu hapis

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