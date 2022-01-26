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Adana'da evinin damında Hint keneviri yetiştiren sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi

26.01.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da evinin damında Hint keneviri yetiştiren sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi

Adana'da, evinin damında Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen tutuklu İ.Y. hakkında savcılıkça başlatılan soruşturma tamamlandı.

İ.Y. için "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İ.Y'nin merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'ndeki evinin damında, polis ekiplerince narkotik köpeğiyle yapılan aramada saksıda toprağa ekili halde 97 kök Hint keneviri ve kavanozlarda kenevir tohumu bulunduğu belirtildi.

Sanığın, "kişisel kullanımı aşacak miktarda" uyuşturucuyu ticari maksatla bulundurduğu belirtilen iddianamede, İ.Y'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İ.Y, iddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

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