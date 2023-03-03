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Adana'da "EYT" yoğunluğunun oluştuğu SGK binası bahçesine çadır kuruldu

03.03.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvuru yoğunluğunun yaşandığı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Adana İl Müdürlüğü bahçesine çadır kuruldu.

Adana'da "EYT" yoğunluğunun oluştuğu SGK binası bahçesine çadır kuruldu

Emeklilik başvurularını yapmak için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğüne gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Yoğunluk nedeniyle kurum bahçesine kurulan çadırlarda başvuruların kabulüne devam edildi.

Başvuruda bulunanlardan Yüksel Eriş (53), AA muhabirine çalıştığı iş yerinden emeklilik başvurusu için istenen belgeyi temin etmek için kuruma geldiğini belirterek, "Burada işlemler hızlı yürüyor. Yaklaşık iki dakika içerisinde görevliler talep ettiğim belgeyi bana verdi. Şimdi bu belgeyle işlemlerimi yürüteceğim." dedi.

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sgk Adana emeklilik EYT başvuru

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