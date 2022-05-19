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Adana'da Fener Alayı düzenlendi

19.05.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da Fener Alayı düzenlendi

Adana'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Fener Alayı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu önünde toplanan vatandaşlar, bando takımı eşliğinde ellerindeki meşalelerle Atatürk Caddesi boyunca yürüdü.

Ellerinde Türk bayrağı taşıyan grubun yürüyüşü Uğur Mumcu Meydanı'nda tamamlandı.

Ardından meydanda şarkıcı Derya Uluğ konser verdi.

Alanı dolduran müzikseverler Uluğ'a eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Derya Uluğ

Adana Namaz Vakitleri 19 Mayıs Perşembe

İmsak
03:44
Sabah
05:21
Öğle
12:40
İkindi
16:29
Akşam
19:49
Yatsı
21:20

Adana Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Perşembe

Birbiri Eczanesi
Seyhan
Tuğçe Oral Eczanesi
Seyhan
Erva Eczanesi
Seyhan
Bal Eczanesi
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