Adana'da Fener Alayı düzenlendi

Adana'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Fener Alayı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu önünde toplanan vatandaşlar, bando takımı eşliğinde ellerindeki meşalelerle Atatürk Caddesi boyunca yürüdü.

Ellerinde Türk bayrağı taşıyan grubun yürüyüşü Uğur Mumcu Meydanı'nda tamamlandı.

Ardından meydanda şarkıcı Derya Uluğ konser verdi.

Alanı dolduran müzikseverler Uluğ'a eşlik etti.



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