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Adana'da FETÖ davasında yargılanan 3 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis

17.01.2023 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 3'ü, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerinin beraatine karar verildi.

  1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar B.B, N.C, A.H. ve H.C. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların Bank Asya hesaplarında örgüt elebaşının talimatı sonrası olağan dışı artış yaşandığını ve örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını belirtti.

Savcı, "terör örgütü üyeliği" suçundan işlem yapılan "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu ve FETÖ iltisakları gerekçesiyle kapatılan dernekte üyelikleri bulunduğunu aktardığı sanıkların, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmalarına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanıklar savunmalarında FETÖ üyesi olmadıklarını iddia ederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan B.B, A.H. ve N.C'yi 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. H.C'nin ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar veren heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına da hükmetti.

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fetö Adana

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