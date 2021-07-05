Adana'da FETÖ davasında yargılanan 5 sanıktan 3'üne hapis cezası verildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan, farklı meslek gruplarına mensup 5 sanıktan 3'ü, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar E.K, N.S, İ.T, S.A. ve M.S. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların, terör örgütü elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıkları ve FETÖ ile iltisakları gerekçesiyle KHK ile kapatılan kurumlarda üyelik kayıtlarının bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Sanık N.S, örgüt üyesi olmadığını iddia ederek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. ByLock programını kullanmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, sanıklardan E.K'ye 7 yıl 6 ay, N.S'ye 6 yıl 10 ay 15 gün, İ.T'ye ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası, diğer sanıklar için de beraat kararı verdi.

