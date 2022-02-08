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Adana'da FETÖ sanığı eski askeri okul öğrencisine 6 yıl 3 ay hapis cezası

08.02.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da FETÖ sanığı eski askeri okul öğrencisine 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski askeri okul öğrencisine "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık R.D. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki (GATA) eğitimi sürecinde, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini, hakkında somut ve tutarlı tanık beyanıyla teşhislerinin bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık R.D, FETÖ üyesi olmadığını belirterek, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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