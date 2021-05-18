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Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 14 yıl 7 ay hapis cezası verildi

18.05.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 14 yıl 7 ay hapis cezası verildi

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2010'da yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısı, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı tutuksuz sanık Y.T.C. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın veri inceleme raporunda FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeyde olan kişilerin bulunduğu "A4" kodu ile derecelendirildiğini, örgütün sohbet toplantılarına katıldığını ve emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığını belirterek, Y.T.C'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savcı ayrıca, bilirkişi raporu dikkate alınarak, sanığın "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması, "resmi belgede sahtecilik"ten ise beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık Y.T.C. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını ileri sürdü.

FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını iddia eden Y.T.C, "Esas hakkındaki mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, "kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçundan da 8 yıl 4 ay olmak üzere toplam 14 yıl 7 ay ve 49 bin 580 lira adli para cezası verdiği Y.T.C'nin tutuklanmasına da hükmetti. Y.T.C'nin "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise beraatine karar verildi.

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