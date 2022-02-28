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Adana'da FETÖ sanığı eski mühendise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

28.02.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da FETÖ sanığı eski mühendise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) toplantılarına çağırdığı kişilerden "himmet" adı altında para topladığı belirlenen eski Devlet Su İşleri (DSİ) çalışanı mühendis, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya DSİ'deki görevinden ihraç edilen tutuksuz sanık R.E. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında DSİ 6. Bölge Müdürlüğünde mühendis olarak çalışırken FETÖ ile irtibatı nedeniyle görevinden ihraç edilen sanığın, örgüte finans sağlamak için toplantılara çağırdığı kişilerden "himmet" adı altında para topladığının belirlendiğini ve örgüt elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını kaydetti.

Savcı, sanığın FETÖ ile irtibatı ve iltisakı nedeniyle kapatılan 3 dernekte üyelik kaydının bulunduğunu, sosyal medya hesabı üzerinden örgütü övücü ve destekleyici paylaşımlar yaptığını ve FETÖ'nün yayın organı abonesi olduğunu ifade ederek, R.E'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık R.E, savunmasında ByLock kullanmadığını ve örgütsel konumunun bulunmadığını ileri sürdü.

FETÖ üyesi olmadığını savunan R.E, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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