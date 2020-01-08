YURTHABER
  4. Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 7,5 yıl hapis cezası

Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 7,5 yıl hapis cezası

ADANA HABERLERİ  | 08.01.2020 12:20 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 7,5 yıl hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski öğretmen, "silahlı terör örgütü" üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Mehmet Onuk ve avukatı katıldı.

Sanık Onuk savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, ''Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Ben kimseye sohbet imamlığı yapmadım. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum.'' dedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın, ByLock kullanıcısı olduğu, kendine ait evde sohbet toplantıları düzenlediği ve KHK ile kapatılan sendikaya üyeliği bulunduğu hususları dikkate alınarak cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Onuk'a ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
Yoğun yağmur ve kar Adana’da etkisini sürdürüyorYoğun yağmur ve kar Adana’da etkisini sürdürüyor
Adana’da 2 bin 760 litre etil alkol ele geçirildiAdana’da 2 bin 760 litre etil alkol ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY davası hapis cezası hüküm Karar mütalaa

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

“Sağlıklı beslenerek sağlıklı büyüyorum” projesi

“Sağlıklı beslenerek sağlıklı büyüyorum” projesi

Seyhan’a 5 kardeş şehir

Seyhan’a 5 kardeş şehir

Bunalıma girdi, kendini astı

Bunalıma girdi, kendini astı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Adana Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
12:50
İkindi
15:23
Akşam
17:45
Yatsı
19:05

Adana Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Açelya Eczanesi
Seyhan
Aksöz Eczanesi
Seyhan
Atalı Eczanesi
Seyhan
Dost Eczanesi
Seyhan
Erkan Eczanesi
Seyhan
Fikir Eczanesi
Seyhan
İkibinevler Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adanaspor’a 2 transfer birden

Adanaspor’a 2 transfer birden

Nene Hatun Kına Konağı hizmete açıldı

Nene Hatun Kına Konağı hizmete açıldı

2 Yıldır Parmağından Çıkarmadığı Yüzükler Kangren Ediyordu

2 Yıldır Parmağından Çıkarmadığı Yüzükler Kangren Ediyordu

Kedin Ağaçta Mı Kaldı? Dert Etme ‘alo 153’ü Ara’

Kedin Ağaçta Mı Kaldı? Dert Etme ‘alo 153’ü Ara’

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.