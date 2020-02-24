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Adana'da FETÖ sanığı eski polislere 15 yıla kadar hapis cezası istemi

ADANA HABERLERİ  | 24.02.2020 10:22 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ sanığı eski polislere 15 yıla kadar hapis cezası istemi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada 5 eski polis hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Polislikten ihraç edilen tutuksuz sanıklar K.A, S.D, S.Y, M.T. ve M.E. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıkların FETÖ içinde bazı zaafları bulunan örgüt üyelerinin tanımlandığı "EA" koduyla derecelendirildikleri kaydedilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelilerin, örgüt mahrem imamlarıyla irtibat halinde bulundukları ve örgüt tarafından takiplerinin yapıldığına dair dijital verilerin bulunduğu anlaşılmakta. Şüphelilerin, örgütle organik bağ içinde oldukları ve HTS kayıtlarının incelenmesinde haklarında örgüt üyeliği suçundan adli işlem yapılmış birçok şahısla yoğun telefon görüşme trafiğinin tespit edildiği ve örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini benimsedikleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde üzerilerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılmaları kamu adına iddia ve talep olunur."

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY terör örgütü hapis istemi iddiname Zanlı

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