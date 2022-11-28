YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana’da FETÖ soruşturması: 10 şüpheli tutuklandı, 62 adli kontrol

Adana’da FETÖ soruşturması: 10 şüpheli tutuklandı, 62 adli kontrol

28.11.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması nedeniyle gözaltına alınan 72 şüpheliden 10’u tutuklandı, 62’sine adli kontrol verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerine ‘gaybubet evi’ ayarlayan ve yurt dışına kaçmalarını organize eden, sohbet toplantısı düzenleyen ve katılan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yaklaşık 10 aylık teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 75 şüphelinin yakalanması için 21 Kasım’da Adana merkezli 7 ilde şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 72 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde ise örgüte gönderileceği değerlendirilen bir miktar para ile örgüt elebaşının kitapları ele geçirildi.

İhraç polis memuru Ramazan K.’nin ise hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin yurt dışına kaçırılmasını organize ettiği ortaya çıktı. Ramazan K. ile birlikte hareket eden Ali B. ile Ali Ç.’nin ise farklı ilçelerdeki dağ ve yayla evlerini, örgüt üyelerinin saklanması için ‘gaybubet evi’ haline getirdiği belirlendi. Ali Ç.’nin bu evlerin ihtiyaçlarını karşıladığı, ayrıca örgüte göndermek üzere ‘himmet’ adı altında para topladığı öne sürüldü. 3 yıl önce örgüt üyeliğinden tutuklanan eski Adana Ticaret Borsası Başkanı Muammer Çalışkan’ın oğlu Bahattin Çalışkan’ın ise örgüt üyelerini gaybubet evlerine ulaşımını sağladığı belirlendi.

Şüphelilerden eski ilaç mümessili Selçuk B.’nin, KHK ile kapatılan bir derneğin üyelerini yeniden bir araya getirmeye çalıştığı ve sohbet toplantıları organize ettiği belirlendi. Bu toplantılarda ihraç öğretmen Dursun K.’nin sohbet hocalığı yaptığı, katılanlara da ’Bugünler geçecek ve yeniden ayağa kalkacağız” şeklinde telkinlerde bulunduğu öne sürüldü. Toplantılara katılan şüphelilerin, polisin takibinden yakalanmamak için kendi aralarında üstü kapalı konuştuğu, adreslerde ise araçlarını farklı bölgelere park ettiği belirtildi. Bazı şüphelilerin ifadelerinde cenaze için bir araya geldiklerini söylediği, bazılarının da doğum günü için toplandıklarını ileri sürdükleri öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden ihraç doktor Sinan K. ile eşi Esrar K.’nin evinde 2 adet F serisi 1 dolar, ihraç öğretmen Osman Ö.’nün evinde de 2 adet F serisi 2 dolar ele geçirildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Dursun K., Ramazan K., Bahattin Çalışkan ve Ali B.’nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 62 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle adli kontrol kararı verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da bekçi, kilitlenip ateşe verildiği ileri sürülen kulübede yaralandıAdana'da bekçi, kilitlenip ateşe verildiği ileri sürülen kulübede yaralandı
Tunceli için kuvvetli sağanak yağış uyarısıTunceli için kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Kütahya’da 22 metruk binanın daha yıkımı gerçekleştiKütahya’da 22 metruk binanın daha yıkımı gerçekleşti
Anahtar Kelimeler:
fetö

Adana Namaz Vakitleri 28 Kasım Pazartesi

İmsak
05:58
Sabah
07:23
Öğle
12:31
İkindi
15:08
Akşam
17:30
Yatsı
18:49

Adana Nöbetçi Eczaneler28 Kasım Pazartesi

Aslı Ulaş Eczanesi
Seyhan
Pınar Eczanesi
Seyhan
Tüzün Eczanesi
Seyhan
Nazlı Eczanesi
Seyhan
Şeyma Eczanesi
Seyhan
Ceren Eczanesi
Seyhan
Selda Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.