Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık N.Ç. ile avukatı hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ içerisinde "ev abisi" ve en son "bölge talebe mesulü" olarak görev yaptığını, "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiğini ve örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğunu belirtti.

Savcı, sanığın ByLock ve kod isim kullandığını, örgüt elebaşının talimatı sonrasında da Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını anlatarak, N.Ç'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Savunması alınan sanık N.Ç, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürdü.

Örgütsel bir konumu olmadığını savunan N.Ç, "FETÖ'ye ait evlerde kalmadım." iddiasında bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı N.Ç'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

