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Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 7 yıl 6 ay hapis cezası

30.12.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 7 yıl 6 ay hapis ceza

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bölge talebe mesulü" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık M.E.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın ByLock kullandığını, örgüt üyeleriyle irtibatlı olduğunu, FETÖ'ye ait evlerde kaldığını, sohbet toplantıları düzenlediğini ve haklarında "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılan kişilerle seyahat ettiğini belirterek, M.E.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

M.E.K. savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "ByLock kullanmadım. Örgütsel toplantılara katılmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı M.E.K'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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