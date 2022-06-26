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Adana'da firari hırsızlık hükümlüsü yakalandı

26.06.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da firari hırsızlık hükümlüsü yakalandı

Adana'da firari hırsızlık hükümlüsü yakalandı

Adana'da hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Umut Enç'in (22) saklandığı adresi belirledi.

Ekipler, merkez Sarıçam ilçesi Göztepe Mahallesi'ndeki ikamette saklanan Enç'i operasyonla yakaladı. Enç'in bulunduğu odada arama yapan ekipler, yastık altına gizlenmiş tabanca ele geçirdi.

Polis, Enç'i evinde sakladığı gerekçesiyle arkadaşı H.Ş'yi (26) de gözaltına aldı.

Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen iki kişi, daha sonra adliyeye götürüldü.

Umut Enç, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, arkadaşı H.Ş. nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da firari hırsızlık hükümlüsü yakalandı

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