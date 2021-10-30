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Adana'da firari hükümlülere yönelik operasyon düzenlendi

30.10.2021 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da firari hükümlülere yönelik operasyon düzenlendi

Adana'da, çeşitli suçlardan aranan firari hükümlülere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çok sayıda firari hükümlünün adreslerine baskın düzenlendi.

Operasyonda yakalanan bazı kişiler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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