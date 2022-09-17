Adana'da firari silahlı soygun ve hırsızlık zanlısı tutuklandı

Adana'da silahlı soygun ve hırsızlık olaylarıyla ilgili aranan firari zanlı yakalanıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 Mayıs’ta oto galeriden cip çalınması, mağazadan hırsızlık ve akaryakıt istasyonundan silahlı soygunla ilgili 3 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında aranan firari şüpheli Serkan K'nin saklandığı adresi belirledi.

Ekipler, Serkan K'nin saklandığı merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Polisi görünce çatıdan atlayarak başka bir eve kaçan zanlı, banyoda saklanırken yakalandı.

Zanlının yakalanmasını engellemek için polise mukavemet gösteren ev sahibi Timur S. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Serkan K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Timur S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 4'e yükseldi.

Merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu 3 Mayıs'ta silahlı ve kar maskeli kişilerce soyulmuştu. Polis ekipleri, 3 kişinin iş yerindeki görevlileri silahla tehdit edip içinde 550 bin lira ve 600 gram altın bulunan çelik kasayı cipe yükleyerek kaçtığını belirlemişti. Bölgedeki ev ve iş yerlerine ait yaklaşık 1000 güvenlik kamerasının kaydını inceleyen ekipler, görüntülerden yola çıkarak Mustafa O, Ferhat U. ve Yunus Emre E'yi yakalamıştı. Soygunda kullandıkları aracı merkez Seyhan ilçesindeki bir oto galeriden çaldıktan sonra bu araçla Karasoku Mahallesi'ne giderek bir mağazadan da kıyafet çaldıkları ortaya çıkan 3 şüpheli tutuklanmıştı.

