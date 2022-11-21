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Adana'da garsonu tabancayla vurarak öldüren sanığa dava

21.11.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iş yerinde garsonu tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Dervişler Mahallesi Kozan Caddesi'ndeki bir restoranda garson olarak çalışan Erdal Çelik'in (23), geçen yıl 28 Aralık'ta iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan E.Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, sanık ile maktul arasında önceden husumet bulunduğu, aynı mahallede ikamet ettikleri ve zaman zaman tartıştıkları anlatıldı.

Olay günü de sanık ile Erdal Çelik'in mahallede karşılaşıp tartıştıkları, daha sonra bölgeden uzaklaşan Çelik'in E.Y. tarafından çalıştığı restorana kadar takip edildiği iddianamede belirtildi.

İddianamede, iş yerindeki Erdal Çelik'in tabancayla ateş etmesi sonucu E.Y. tarafından öldürüldüğü bildirilerek, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Merkez Yüreğir ilçesindeki restoranda çalışan Erdal Çelik'in, geçen yıl 28 Aralık'ta iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan E.Y. tutuklanmıştı.

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