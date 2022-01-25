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Adana'da gasp girişimi güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandı

25.01.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da gasp girişimi güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandı

Adana'da bir telefon mağazasından gasp girişimi güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde Abdulkadir F'nin (27) işlettiği cep telefonu mağazasına maskeli 2 kişi girdi.

Şüphelilerden biri tabancayla Abdulkadir F'yi tehdit ederek dizüstü bilgisayarını gasbetmeye çalıştı. İş yeri sahibinin direnmesi üzerine zanlı silahıyla bir el ateş ederek arkadaşıyla kaçtı.

Olayın ardından Abdulkadir F, polisi arayarak durumu bildirdi.

Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, adrese giderek iş yerinin güvenlik kamerası kaydını incelemeye aldı.

Ekipler, görüntülerden yola çıkarak şüphelilerden birinin, silah bulundurma ve kasten yaralama suçlarından emniyette kaydı bulunan Sedat C. (20) olduğunu belirledi.

Ekiplerin çalışmasıyla yakalanan ve gasp girişimini itiraf eden Sedat C, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, olayın diğer zanlısını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Gasp girişimi güvenlik kamerasında

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, içeriye maskeli 2 kişi giriyor.

Zanlılardan biri belinden çıkardığı tabancayı iş yeri sahibine doğrultarak masanın üzerindeki dizüstü bilgisayarı almaya çalışıyor.

İş yeri sahibinin engel olmaya çalışması üzerine şüpheli silahıyla bir el ateş edip arkadaşıyla buradan ayrılıyor.

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