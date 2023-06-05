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Adana'da girdiği hasarlı binada yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

05.06.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, depremde hasar gören apartmanda yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören Kurttepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda dün daire sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edilen hırsızlık zanlısı M.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, şüphelinin girdiği binada yapılan aramalarda bir çuval içerisinde farklı dairelerden çalındığı belirlenen 14 kapı kolu, 3 musluk, çeşitli ev eşyaları ve bir miktar madeni para ele geçirildiği öğrenildi.

Depremlerde ağır hasar gören Kurttepe Mahallesi'ndeki apartmanda daha önce yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle bölgede nöbet tutmaya başlayan daire sakinleri, binaya giren M.T’yi bir dairenin banyosundaki küvette saklanırken yakalayıp polise teslim etmişti. M.T'nin yakalanması bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

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deprem Adana hırsızlık apartman

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