Adana'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da 29 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Polis ekipleri, göçmen kaçakçılığını organize ettiğini belirlediği 2 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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