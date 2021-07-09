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Adana'da gümrük kaçağı 20 milyon 526 bin makaron ele geçirildi

09.07.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da gümrük kaçağı 20 milyon 526 bin makaron ele geçirildi

Adana'da gümrük kaçağı 20 milyon 526 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği merkez Sarıçam ilçesindeki bir depo ve Seyhan ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Adreslerde 11 bin 800'ü tütün doldurulmuş 20 milyon 526 bin makaron, 5 kilogram tütün ve sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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