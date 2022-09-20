YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da güvenlik kamerasına yansıyan cinayetin zanlısı tutuklandı

Adana'da güvenlik kamerasına yansıyan cinayetin zanlısı tutuklandı

20.09.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da güvenlik kamerasına yansıyan cinayetin zanlısı tutuklandı

Adana'da güvenlik kamerasına yansıyan cinayetin zanlısı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişiyi sokakta tabancayla vurarak öldürmesi güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sucuzade Mahallesi'nde 16 Eylül'de Atakan Denizli'nin (19) hayatını kaybettiği silahlı saldırının firari zanlısının kimliğini belirlemek için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Ekipler, saldırıya ilişkin görüntülerden yola çıkarak katil zanlısının, öldürülen Denizli'nin eski arkadaşı Özgür T. (21) olduğunu belirledi.

Yenibey Mahallesi'nde bir arkadaşına ait evde saklandığı tespit edilen şüpheli operasyonla yakalandı.

Özgür T'nin ifadesinde, maktul Denizli'nin vefat eden babasına bir süre önce aralarında çıkan tartışma sırasında küfrettiğini, bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Özgür T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sucuzade Mahallesi'nde 16 Eylül'de Atakan Denizli, motosikletine bineceği sırada tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralanmış, kaldırıldığı özel bir hastanede kurtarılamamıştı. Denizli'nin motosikletine bineceği sırada silahlı saldırıya uğraması bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde, Denizli'nin ayağından çıkan ayakkabıyı şüpheliye fırlatması da yer almıştı.

Adana'da güvenlik kamerasına yansıyan cinayetin zanlısı tutuklandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da helikopter ve dron destekli asayiş uygulamasında 53 şüpheli gözaltına alındıAdana'da helikopter ve dron destekli asayiş uygulamasında 53 şüpheli gözaltına alındı
Merhamet ve Emek Ödülleri kapsamında 13 iyiliksevere plaket verildiMerhamet ve Emek Ödülleri kapsamında 13 iyiliksevere plaket verildi
Kayseri'de ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıKayseri'de ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana güvenlik kamerası zanlı

Adana Namaz Vakitleri 22 Eylül Perşembe

İmsak
04:59
Sabah
06:19
Öğle
12:37
İkindi
16:03
Akşam
18:44
Yatsı
19:59

Adana Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Perşembe

Erdoğan Eczanesi
Seyhan
Nisan Eczanesi
Seyhan
Nadir Eczanesi
Seyhan
Güzin Eczanesi
Seyhan
Can Eczanesi
Seyhan
Dumlupınar Eczanesi
Seyhan
Aylin Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Midenin en büyük düşmanı! Soğanı sakın bu şekilde yemeyin

Midenin en büyük düşmanı! Soğanı sakın bu şekilde yemeyin

Karanlık sona ermek üzere! Tünelin sonunda ışık var

Karanlık sona ermek üzere! Tünelin sonunda ışık var

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

5 metrelik timsahla burun buruna! Kalabalığın gözleri önünde..

5 metrelik timsahla burun buruna! Kalabalığın gözleri önünde..

Kullanıyorsanız geçmiş olsun! İnsan yapımı en tehlikeli zehir

Kullanıyorsanız geçmiş olsun! İnsan yapımı en tehlikeli zehir

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.