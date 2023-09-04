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Adana'da güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

04.09.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosiklet çaldığı öne sürülen şüpheli, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

Kurtuluş Mahallesi'nde bir evin girişinde park halinde bulunan motosiklet kilidi kırılarak çalındı.

Olayın bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgeye giderek araştırma başlattı.

Ekipler, olay yerinin yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini belirledi.

Zanlı Ş.B. (30), Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki bir sokakta çalınan motosikletle yakalandı. Ekipler, ele geçirdiği motosikleti sahibine teslim etti.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde, motosikleti çalmadığını, satın aldığını öne sürerek, güvenlik kamerası görüntüsündeki zanlının da kendisi olmadığını iddia etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin çaldığı motosikleti sokakta itekleyerek götürmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

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Adana güvenlik kamerası hırsızlık motosiklet

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