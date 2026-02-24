Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Süper Lig’in 23. haftasında alınan sonuçlar zirve yarışını yeniden alevlendirdi. Deplasmanda Konyaspor’a 2-0 kaybeden Galatasaray, şampiyonluk yolunda önemli bir yara aldı. Ancak bu fırsatı değerlendirmek isteyen Fenerbahçe de Kadıköy’de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak beklediği avantajı yakalayamadı. Ezeli rakipler arasındaki puan farkı 2’ye kadar geriledi.

ZİRVE YANIYOR

Haftanın ardından gözler şampiyonluk ihtimallerine çevrilirken, futbol veri platformu Euro Club Index’in yapay zeka destekli sezon sonu tahmini dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR...

Yapay zekanın öngörüsünde Beşiktaş’ın sezonu 62 puanla 4. sırada tamamlaması bekleniyor. Son haftalardaki çıkışına rağmen siyah-beyazlıların zirve yarışının dışında kalacağı tahmin ediliyor.

Trabzonspor için yapılan projeksiyonda ise bordo-mavililerin 67 puan toplayarak ligi 3. sırada bitireceği öne sürüldü.

ŞAMPİYONU AVERAJ BELİRLİYOR

En dikkat çekici senaryo ise zirveye ilişkin oldu. Tahmine göre Galatasaray ve Fenerbahçe sezonu 81’er puanla tamamlayacak. Ancak averaj ya da ikili rekabet üstünlüğüyle ipi göğüsleyen taraf sarı-kırmızılılar olacak.

Yüzdelik şampiyonluk olasılıklarında Galatasaray yüzde 56.1 ile favori gösterilirken, Fenerbahçe’nin ihtimali yüzde 43.8 olarak hesaplandı.

Trabzonspor’a ise yüzde 0.1’lik sürpriz bir ihtimal tanındı. Sezonun kalan haftalarında alınacak sonuçlar, bu çarpıcı tahminin ne ölçüde gerçeğe dönüşeceğini belirleyecek.