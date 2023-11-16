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Adana'da güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

16.11.2023 09:58 | Son Güncelleme:
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Adana'da motosiklet ve iki elektrikli bisiklet çalan şüpheli güvenlik kamerası kaydından tespit edilerek yakalanıp tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesinde son bir ayda kaldırımda park halinde bulunan 1 motosiklet ile 2 elektrikli bisiklet, kilitleri kırılarak çalındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbarlar üzerine olay yerlerinin çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ekipler, görüntülerden yola çıkarak üç hırsızlık olayını da aynı kişinin gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüpheli Onur M, adresine yapılan baskınla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çalınınlar arasındaki motosikleti ele geçiren ekipler, elektrikli bisikletleri bulmak ve Onur M. ile hareket ettiğini belirlediği bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Onur M'nin arkadaşının yardımıyla motosikletin direksiyon kilidini kırdığı, bir elektrikli bisikletin kilidini de tek başına kırarak çalması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Adana güvenlik kamerası hırsızlık motosiklet

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