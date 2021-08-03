YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da halk otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Adana'da halk otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

03.08.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı güvenlik kamerası kaydına yansıdı

Adana'da, annesiyle yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada halk otobüsünün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Levent Caddesi'nde, yolun karşısına geçtikleri sırada annesi Emine Yıldız'ın (40) elini bırakıp koşan 7 yaşındaki Muhammet Ali Yıldız'a, Büyükşehir Belediyesine ait Özlem D. (43) yönetimindeki 01 DPM 53 plakalı halk otobüsü çarptı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Özlem D, polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydına yansıdı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendiMarmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
GÜNCELLEME 3 - Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altındaGÜNCELLEME 3 - Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altında
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 3 Ağustos Salı

İmsak
04:05
Sabah
05:38
Öğle
12:50
İkindi
16:38
Akşam
19:51
Yatsı
21:19

Adana Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Salı

Akgün Eczanesi
Seyhan
Dağlıoğlu Eczanesi
Seyhan
Toprak Eczanesi
Seyhan
Çağla Su Eczanesi
Seyhan
Özde Eczanesi
Seyhan
Arzum Eczanesi
Seyhan
İzel Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Hatay'da tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Hatay'da tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Konya'da silahla öldürülen ailenin akrabası Erol Şan, basın mensuplarına konuştu:

Konya'da silahla öldürülen ailenin akrabası Erol Şan, basın mensuplarına konuştu:

Diyarbakır'daki Kuruçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı

Diyarbakır'daki Kuruçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.