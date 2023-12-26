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Adana'da hapis cezası kesinleşen terör örgütü MKP hükümlüsü yakalandı

26.12.2023 10:00 | Son Güncelleme:
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Adana'da terör örgütü MKP'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

l Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, "MKP silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü adına propaganda yapmak" ile "toplantı ve gösteri yürüyüşlerine muhalefet" suçlarından hakkındaki 8 yıl hapis cezası kesinleşen Hakan Yay'ı (31) yakalamak için çalışma başlattı.

TEM ekipleri, yaptıkları araştırmayla hükümlünün merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda olduğunu belirledi.

Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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polis Adana hükümlü

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