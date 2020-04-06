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Adana'da hareket halindeyken yangın çıkan araç kullanılamaz hale geldi

ADANA HABERLERİ  | 06.04.2020 13:35 | Son Güncelleme

Adana'da hareket halindeyken yangın çıkan araç kullanılamaz hale geldi

Adana'da seyir halindeki hafif ticari araç, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Hicran Bideratan (50) yönetimindeki 01 LM 244 plakalı hafif ticari araç, merkez Seyhan ilçesi Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'nde hareket halindeyken motor bölümünden yanmaya başladı.

Bideratan, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın büyük bölümüne yayılan alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Bideratan, olay yerindeki polislere, aracını oto yıkamacıda yıkattıktan sonra teslim alıp yola çıktığını, kısa süre sonra da aracının ön bölümünden duman çıktığını ve ardından yanmaya başladığını anlattı.

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Adana Araç Yangın

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