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Adana'da hastanede tek başına bulunan 2 yaşlarındaki çocuğun yakınları aranıyor

30.06.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da hastanede tek başına bulunan 2 yaşlarındaki çocuğun yakınları aranıyor

Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde yalnız başına ağlarken bulunan 2 yaşlarındaki çocuk polis merkezine götürüldü.

Merkez Sarıçam ilçesinde bulunan hastanenin acil bölümünde ağlayan yalnız bir çocuğu fark eden hastane personeli, polis ekiplerine bilgi verdi.

Bu arada genel sağlık kontrolü yapılan çocuğun iyi olduğu anlaşıldı.

Üzerinden kimlik çıkmayan çocuk, emniyetin çocuk şubesine götürüldü.

Çocuğun yakınlarına ulaşmak için çalışmalar sürüyor.

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