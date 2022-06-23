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Adana'da hastanenin ilaçlarını sattığı öne sürülen hemşire tutuklandı

23.06.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da hastanenin ilaçlarını sattığı öne sürülen hemşire tutuklandı

Adana'da doktorların bilgisayar sistemini gizlice kullanarak hastalar için talep ettiği ilaçları satıp kamuyu yaklaşık 7 milyon lira zarara uğrattığı iddiasıyla gözaltına alınan hemşire tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda 43 ilde mali suç gruplarına yönelik 16 Haziran'da düzenlenen "Dümen" operasyonu kapsamında, Adana'da gözaltına alınan hemşire Nurdane B'nin (48) işlemleri tamamlandı.

Soruşturmaya ilişkin edinilen yeni bilgilere göre, Nurdane B'nin hastanedeki 15 doktorun bilgisayar sistemini gizlice kullanarak hematoloji bölümündeki hastalar için talep ettiği farklı markalardaki 689 kutu ilacı hastanenin eczanesinden başka bir hemşirenin ismini kullanarak aldığı öğrenildi.

Aldığı ilaçları Levent E. (45) ve Cem B'ye (35) tanesi 1500 liradan sattığı öne sürülen Nurdane B'nin bu yolla kamuyu yaklaşık 7 milyon lira zarara uğrattığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nurdane B, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Levent E. ve Cem B'nin ise "uyuşturucu ticareti" suçundan arandıkları belirlendi. İki zanlı, bu suçtan cezaevine gönderildi.

KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, yüzlerce vatandaşı mağdur eden ve devleti milyonlarca lira zarara uğratan mali suç örgütlerine yönelik 16 Haziran'da 43 ilde eş zamanlı "Dümen" operasyonu başlatılmıştı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Bulut Eczanesi
Seyhan
Kınalı Eczanesi
Seyhan
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