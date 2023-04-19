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Adana'da heyelana neden olan kaya parçaları kontrollü düşürülüyor

19.04.2023 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, deprem ve yağışlarda heyelana neden olan yamaçtaki kaya parçalarının kontrollü düşürülmesi için çalışma başlatıldı.

Feke yolunda 6 Nisan'da üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmenin hayatını kaybettiği Kısıklı mevkisinde heyelanlara karşı çalışma yürütüldü.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, deprem ve yağışlar nedeniyle kopan taşları iş makineleriyle kontrollü düşürdü.

Temizlik işlemi yürütülen yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Himmetli İlkokulu ve Ortaokulunda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak, seyir halinde oldukları otomobilin üzerine 6 Nisan'da Feke yolunda heyelan nedeniyle kaya devrilmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Saimbeyli heyelan

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