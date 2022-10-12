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Adana'da hipodromda akrabasını öldürdüğü iddia edilen sanığa 18 yıl hapis cezası

12.10.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da hipodromda akrabasını öldürdüğü iddia edilen sanığa 18 yıl hapis cezası

Adana'da, hipodromda akrabasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık F.P. ile taraf avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, maktul Selçuk Turan'ın hipodromda at sahibi olduğunu, sanık F.P'nin ise burada seyislik yaptığını belirterek, akraba olan F.P. ve Turan arasında küfürleşme nedeniyle husumet bulunduğunu, olay günü telefonda tartıştıktan sonra Selçuk Turan'ın hipodroma gittiğini ve F.P. ile aralarında kavga çıktığını, otopsi raporuna göre maktulün boyun, omuz ve göğüs bölgelerinden bıçaklanarak öldürüldüğünün anlaşıldığını belirtti.

Savcı, maktul Selçuk Turan'ın hayati bölgelerine yönelik bıçaklama eyleminde, şüpheli F.P'nin öldürme kastıyla hareket ettiğini vurgulayarak, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık F.P. ise önceki celse yaptığı savunmasını tekrar ettiğini belirterek, "Olay nedeniyle pişmanım. Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." ifadesini kullandı.

Söz hakkı verilen müşteki avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdiği F.P'nin cezasını, eylemini "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 18 yıla indirerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- Olay

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda, 9 Nisan'da Selçuk Turan ile akrabası F.P. arasında kavga çıkmış, Turan bıçaklanarak öldürülmüştü. Olay sonrası kaçan zanlı F.P, polis ekiplerince merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde yakalanmış, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Sanık F.P. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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cinayet Adana hapis cezası Hipodrom

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