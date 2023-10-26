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Adana'da hırsızlık olaylarına karışan bir şüpheli tutuklandı

26.10.2023 15:16 | Son Güncelleme:
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Adana'da 4 motosikletin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü farklı tarihlerde park halindeki 4 motosikletin çalınmasıyla ilgili araştırma yaptı.

Ekipler, bu kapsamda olay yerlerinin çevresindeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntülerden yola çıkan ekipler, 1'i kadın 4 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, şüpheliler Figen B. ve Mert Ü'yü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mert Ü. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Figen B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bir motosikletin şüphelilerce çalınması, bir motosikleti de çalma girişimi güvenlik kameralarına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Adana hırsızlık motosiklet

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